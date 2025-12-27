Ci segnalano con anni un video di una Poliziotta modella che tra un OnlyFans ed una frase acchiappalike riempie un profilo instagram e attira allupati.

In realtà la poliziotta non esiste: è il personaggio di un account di content creator creato per mezzo della AI.

Il video della Poliziotta modella è creato con AI

Mescolato a foto promozionali appare infatti questo ed altri video, che hanno qualche dettaglio sospetto. Sfondi sfocati con personaggi dai movimenti meccanici, una divisa con troppe tasche e giberne e il personaggio femminile che senza alcuna ragione apparente indossa due enormi smartwatch spenti sono tra i più evidenti.

Una analisi del video dimostra peraltro che si tratta di un prodotto di VEO, sistema di generazione immagini di Gemini AI.

Un interessante plug-in promozionale di un profilo attivo anche su OnlyFans, un esperimento promozionale a pensarci anche simpatico, ma nulla più.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

