  1. Home
  2. AI Content
  3. Il video della Poliziotta modella è creato con AI

Il video della Poliziotta modella è creato con AI

di Bufale.net Team |

bufala sindaco di lonigo
Il video della Poliziotta modella è creato con AI Bufale.net

Ci segnalano con anni un video di una Poliziotta modella che tra un OnlyFans ed una frase acchiappalike riempie un profilo instagram e attira allupati.

Il video della Poliziotta modella è creato con AI

Il video della Poliziotta modella è creato con AI

In realtà la poliziotta non esiste: è il personaggio di un account di content creator creato per mezzo della AI.

Il video della Poliziotta modella è creato con AI

Mescolato a foto promozionali appare infatti questo ed altri video, che hanno qualche dettaglio sospetto. Sfondi sfocati con personaggi dai movimenti meccanici, una divisa con troppe tasche e giberne e il personaggio femminile che senza alcuna ragione apparente indossa due enormi smartwatch spenti sono tra i più evidenti.

L'analisi di SightEngine

L’analisi di SightEngine

Una analisi del video dimostra peraltro che si tratta di un prodotto di VEO, sistema di generazione immagini di Gemini AI.

Un interessante plug-in promozionale di un profilo attivo anche su OnlyFans, un esperimento promozionale a pensarci anche simpatico, ma nulla più.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

Ultimi Articoli