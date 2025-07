Ci segnalano i nostri contatti una serie di card e messaggi social che parlano di cadmio nei rossetti, con “rischi di salute e tumori”, in alcune iterazioni con la parola tumore censurata perché essa incute timore

Si tratta di uno studio basato su un campione di rossetti e lucidalabbra reperibili nei negozi generalisti e rilevati in un campione di famiglie a basso reddito.

Cadmio nei rossetti? “Nessun allarme”, parola di esperti

Tuttavia, come spiega Katharine Hammond, co-autrice dello studio, “la preoccupazione non deriva tanto dal rilevare i metalli nei prodotti, quanto nei livelli analizzati: alcuni di questi elementi infatti sono stati registrati in quantità che potrebbero avere ripercussioni sulla salute a lungo termine.

Il problema non per gli adulti e non si pone in Europa, dove abbiamo una rigida normativa sui cosmetici.

In USA però il mercato è incline ad una forma di regolamentazione minore, che insiste su diversi prodotti, dagli alimentari ai cosmetici passando per l’automotive, motivo per cui l’attuale presidente USA si dichiara convinto che “l’Europa esista per fregarlo” e descrivendo uno scenario di rigidi controlli che impediscono alle merci Americane di arrivare in Giappone e in Europa.

Sebbene la legge europea non preveda che “dosi accettabili” di cadmio, cromo e piombo nei prodotti cosmetici gli autori dello studio hanno comunque precisato che non c’è alcun bisogno di affrettarsi a gettare i propri lucidalabbra nel secchio dell’immondizia, soprattutto se ad usarli sono persone adulte, riporta Quotidiano Sanità.

Il rischio è per bambine che giocano coi cosmetici delle madri e adolescenti, nel lungo periodo, e la soluzione è nel comprare prodotti qualificati e verificando le etichette, tenendo presente che purtroppo nell’attuale mondo inquinato, la contaminazione da cadmio è ormai quasi onnipresente.

Bisogna quindi avere un occhio alla qualità, tutto qui: già in passato ne parlammo relativamente all’allarme, questo infondato, di “piombo nei rossetti di marca”.

