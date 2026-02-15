Questa volta la segnalazione ci perviene direttamente dai social della Guardia di Finanza, che mettono in guardia gli utenti da un fenomeno che avevamo già osservato come addetti ai lavori.

Quello degli “OnlyFans delle donne delle Forze dell’Ordine”, variante AI di infiniti trucchetti per arrapati simili.

Arrivano anche in Italia i bizzarri “OnlyFans delle donne delle Forze dell’Ordine”

Del resto avevamo già visto la seducente poliziotta italiana e la sexy agente dell’ICE accompagnarsi alla professoressa Camila Parker.

Tutte figure che hanno in comune gli stessi tratti: una fitta presenza sui social, come X, un profilo Instagram aperto pieno di foto create con l’AI sempre più perfette (le foto di “Camila Parker” erano già di qualità superiore a quelli della “sexy agente ICE” a distanza di poche settimane), e il profilo Instagram collegato ad un profilo OnlyFans con contenuti sfacciati ancor prima che erotici: sostanzialmente scatti delle donne virtuali in uniformi attillate e tacchi alti con didascalie ammiccanti.

Lo scopo è ovviamente titillare l’attenzione dell’arrapato di turno, coltivare un certo feticismo per le uniformi e illudere gli stessi che la creazione virtuale sia reale usando lo spettro dell’autorità.

Ovviamente di reale c’è solo un “tecnolenone” pronto a incassare i vostri soldi. Lenone che non deve neppure essere Italiano: i testi della “sexy finanziera” segnalati dalla GdF infatti tradiscono una pedestre traduzione in Italiano di locuzioni erotiche già viste nelle simili creazioni inglesi. Esiste quindi un indotto di tecnolenoni che si poggiano sulle AI anche per le traduzioni andando “sul sicuro”.

I profili OnlyFans di AI si stanno moltiplicando, dando luogo anche a fenomeni preoccupanti come la feticizzazione di disabilità, e sanzioni a X per aver consentito, mediante integrazione con Grok, di aumentare la facilità di creazione di DeepNude di donne e ragazze anche minorenni.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

