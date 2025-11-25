Sorpresa sorpresa: la foto delle Terme di Caracalla “non creata con AI” era creata con AI

Sorpresa sorpresa: la foto delle Terme di Caracalla “non creata con AI” era creata con AI. Parliamo ovviamente del solito post fuorviante apparso su X che dovrebbe mostrare un’immagine delle Terme di Caracalla, precisando che la foto non è AI che dovrebbe dimostrare la decadenza dello “spessore morale e culturale”.

Problema: invece era AI.

Sorpresa sorpresa: la foto delle Terme di Caracalla “non creata con AI” era creata con AI

L’immagine è la creazione ormai datata dell’utente JeHAISlaBOUCLE3 del forum francese Jeuxvideo che nel tentativo di dimostrare nel suo topic come “L’AI distruggerà gli artisti nei prossimi 15 anni” decide oroglioso di mostrare il risultato del prompt (richiesta) a Midjourney “disegnami un parco per lo skateboard con un acquapark dentro un castello” ottenendo la presunta immagine delle Terme di Caracalla

In realtà ci sono progetti per cercare di ricostruire in 3D l’aspetto che le Terme di Caracalla avrebbero potuto avere. Nessuno di questi comprende un acquapark con skatebord in stile GrecoRomano.

Peraltro ripubblicato online a qualità ridotta: abbiamo visto recentemente un trucco comune da chi pubblica contenuti in AI in quanto la ridotta qualità rende impossibili analisi forensi e tecniche.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

