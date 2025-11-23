Il video del barbiere robot è una creazione con AI

Ci segnalano i nostri contatti un video con un barbiere robot, niente di più che una specie di colonna con un buco nel quale un personaggio infila la testa per variare la sua pettinatura.

Ricorerete quando vi abbiamo messo in guardia dallo sviluppo delle AI generative e i loro effetti nel mondo del delle fake news: questo è uno dei casi.

Il video del barbiere robot è una creazione con AI

Il video del barbiere robot è un video in AI rieditato dagli esseri umani in due modi: sono state tagliate le parti col watermark di “Invideo”, piattaforma per la generazione di contenuti video con AI e la qualità video è stata ridotta.

Si tratta di una sorta di ritorno all’antico: il meccanismo è lo stesso per cui i video di “misteri” di avvistamenti ufologici, esoterici ed extrasensoriali (spiriti, fantasmi…) venivano inviati alle trasmissioni TV sottoforma di cassette e DVD sgranati, a risoluzione infima e con cromatismi assurdi in modo da rendere il contenuto scarsamente fruibile.

Un video a qualità ridotta non può essere esaminato da strumenti digitali, che già al naturale possono fornire numerosi falsi positivi e con video tagliati e di qualità ridotta non hanno più elementi di valutazione.

Esiste un video originale creato con Invideo e non solo: ci sono video che ritraggono la stessa macchina, ma con effetto opposto. Anziché tagliare i capelli, la macchina li fa ricrescere.

Ovviamente in tutti i casi ci sono evidenti anomalie nella figura umana che segnalano la AI.

