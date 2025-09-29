Ci segnalano i nostri contatti un post Facebook che riporta la storia di un uomo che ha vinto un SuperNintendo dopo 22 anni dal concorso che l’aveva messo in palio.

La storia è vera, ma nonostante sia tornata virale solo in questi giorni è una storia del 2014, come è evidente da alcuni dettagli.

Sì, quest’uomo ha vinto un SuperNintendo dopo 22 anni dal concorso (ma nel 2014)

La storia comincia nel 1992, quando PepsiCo organizza un concorso: tre tappi fortunati di Mountain Dew (bevanda americana al sapore di arancia) e si poteva vincere un SuperNintendo.

Nel 2014, per essere precisi il 24 Luglio un utente di Imgur, social network per la condivisione di immagini, dichiarò di aver trovato una bottiglia vecchia di 22 anni con uno dei tappi richiesti, apparentemente uno per concorrere ad ottenere il meno richiesto ma altrettanto desiderato GameBoy.

Nonostante la stampa dell’epoca avesse archiviato la cosa come un colpo di sfortuna, il nostro eroe provò lo stesso a richiedere il premio, con un terzo dei tappi richiesti e tanto per trollare.

Tornò su Reddit, dichiarando di aver ottenuto una WiiU (nel 2014, l’equivalente del SuperNintendo, ovvero una console “erede” della Wii) in bundle con Super Mario Bros. U e un SuperNintendo con quattro cartucce, più magliette e gadget di PepsiCo.

La storia divenne virale nel 2014, per poi sparire dall’orizzonte.

Venendo resuscitata in questa settimana per motivi a noi sconosciuti.

Del resto, non è la prima volta che Nintendo stupisce l’utente con effetti speciali: nel 2020 divenne virale la storia di una vecchina di 95 fan di Tetris a cui Nintendo decise di regalare un Game Boy “New Old Stock” (abbandonato in magazzino mai aperto) dopo aver saputo che alla nonnina si era rotto il suo Game Boy storico e avrebbe preferito ripararlo anziché giocare l’iconico gioco su una nuova piattaforma.

