Giusto in tempo per la serata del 30 Aprile, è arrivata in redazione una fake news per cui non si festeggia il primo Maggio. Ovviamente, si tratta del solito articolo clickbait basato sul SEO Stuffing.

Ovvero un tentativo di cavalcare tutte le parole chiave cercate sui social in un determinato momento storico per ottenere un articolo che sembra ragionato e scioccante, ma è solo scioccante.

Sì, oggi si festeggia il primo Maggio, nonostante le fake news

Vi facciamo quindi uno spoiler: dopo un *lungo* muro di testo sull’importanza storica del Primo Maggio, ecco che l’articolo in coda finisce a parlare di previsioni del tempo e di come la pioggia potrebbe rovinare il ponte ai lavoratori in ferie, e quindi il Primo Maggio.

Un legame così assurdamente labile da risultare offensivo per la logica, ma restiamo comunque al livello della triste storia clickbait dell’automobilista “multato per un panino McDonald’s” che nel triste apologo si rivelava essersi imbottito di farmaci prima e dopo.

Così funziona la clickbait: un gioco del “se fosse” e del “in fondo è come se” stiracchiato per ottenere il titolone.

