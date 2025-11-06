Sì, il “vero video di Willy il Coyote che insegue Roadrunner” è creato con AI
Ci segnalano i nostri contatti un “vero video di Willy il Coyote che insegue Roadrunner“, pubblicato da una pagina che chiede ai lettori di capire se sia vero o fake.
Ci tocca spoilerare perché qualche lettore poco incline al gioco, o alle prese con particolari boccaloni ha deciso di interpellarci: si tratta ovviamente di un video creato con AI.
Parte dell’invasione di video generata dai progressi di Sora AI, il sistema di generazione video di OpenAI
Sì, il “vero video di Willy il Coyote che insegue Roadrunner” è creato con AI
Partiamo da una serie di dettagli nel video: i pali della luce sullo sfondo non vanno da nessuna parte, la strada dove il coyote incontra il Roadrunner si interrompe all’improvviso e la terra battuta sullo stesso diventa una sorta di struttura a plaid.
Nel tentativo del video di ricreare la scena animata in cui “Bip Bip il Roadrunner” corre con le zampette mulinanti a raffigurare l’estrema velocità, il video ad un certo punto fa sparire le stesse creando l’illusione che l’animale rotei nel vuoto.
Altre fonti infatti descrivono il video come “narrazione AI” diffusa da un canale X di “immagini divertenti e positive”.
Peraltro, il “corridore della strada o mimì maggiore” ha una aspetto diverso da quello nel video, che si presenta un ibrido tra la figura reale e il “Roadrunner” del cartone animato.
Nel quale per altro il coyote si chiama “Wil E.”, non “Willy”, dove “Wil E.” è un gioco di parole con la parola “vile”, che significa vile o crudele.
