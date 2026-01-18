Questo video di donne iraniane che sfondano una camionetta a Karaj è fatto con AI

Ci segnalano i nostri contatti un video di donne iraniane che sfondano una camionetta a Karaj, con una didascalia in lingua araba che riporta la scritta su sfondo rosso “forti proteste a Karaj”

Si tratta di un video creato con l’intelligenza artificiale, parte della diffusione incontrollata di video creati con AI e che cavalca il clima di tensioni e le proteste contro il regime degli Ayatollah.

Questo video di donne iraniane che sfondano una camionetta a Karaj è fatto con AI

Il video sfrutta il c.d. analog loophole, ovvero il fatto che se è quasi sempre possibile individuare watermark digitali e segni caratteristici delle AI su un video carticato su Internet, quando questo venga girato con una fotocamera su un display a bassa risoluzione o ridotto di qualità la qualità ridotta che si viene a generare ostacola le indagini.

È lo stesso trucco usato nei video degli “avvistamenti UFO” di decenni fa in cui alle varie trasmissioni ufologiche venivano mandati video a scarsissima risoluzione, ulteriormente abbassata in post-produzione, dove i dettagli salienti erano così confusi da poter rappresentare tutto e il contrario di tutto.

In questo video possiamo vedere alcuni segni tipici rimasti dopo l’edit: i “vetri” si piegano come fogli di carta strappata sotto il colpi di mazza, la figura femminile sul retro picchietta appena in modo confuso il veicolo con un enorme maglio che però non lascia alcun segno ed in alcuni movimenti mazze e magli attraversano la lamiera senza danno.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

