Ci segnalano i nostri contatti un video della marcia della pace con Hitler, ambientato in America e pubblicato su X. È vero che si tratta di un video americano, ed è vero che è degli anni ’40.

Ma come evidenziato dai colleghi di Korrectiv, esso è un video inscenato e non corrisponde ad eventi reali, anche se è probabilmente ispirato a formazioni come il GAB, German American Bund, che abbiamo visto in quegli anni passare da associazione di Americani di ascendenza Tedesca a associazione hitleriana, arrivata allo scarno numero di 25mila membri prima di finire disciolta per motivi fiscali (l’attuale leader dell’associazione, come accade anche attualmente, decise di appropriarsi dei fondi raccolti dai soci…) e per l’ovvio favoreggiamento del nazifascismo.

Questo video della marcia della pace con Hitler fu inscenato già all’epoca

Questo video in particolare però non riguarda il GAB, ma una “ricostruzione drammatica” di associazioni di pacifisti, non interventisti e simpatizzanti della Germania offerta da The March of Time, una serie di filmati che oggi chiameremmo mockumentary, falsi documentari basati su ricostruzioni romanzate per sensibilizzare e parlare di fenomeni storici.

Una fake news “approvata” insomma, o meglio una ricostruzione drammatica.

The March of Time era infatti un cinegiornale, erede di un radiogiornale, che presentava scene reali interpolate con ricostruzioni drammatiche: secondo il Museo dell’Olocausto USA queso video fa parte della seconda.

I video di March of Time prendevano il posto degli odierni trailer e pubblicità al cinema, mostrando scene lontane e vicine: in alcuni casi, come ad esempio un documentario sui soprusi dei nazisti verso la popolazione civile, non si faceva mistero di usare attori per inscenare storie verosimili ma non riprese dall’occhio della telecamera.

Nessuna delle associazioni che compaiono nei cartelloni dei protagonisti favorevoli al Nazismo infatti rientrano nei nomi delle associazioni non-interventiste e pro-Hitler, che pure esistevano e in quella data non risultano esservi state manifestazioni.

Si tratta quindi di un mockumentary reinscenato con un piccolo fondo di verità alla base.

