Ci segnalano i nostri contatti un video virale con una maestra che sgrida un bullo con un appasionato discorso, con la didascalia “li ha messi tutti in riga”.

Si tratta di un contenuto inscenato, che fa parte della tipologia ragebait mescolata col filone delle vibrazioni positive e buoni sentimenti alla Dhar Mann, autore che ha creato un intero filone di video “del buon sentimento” a cui l’autrice di questo brano si è ispirata.

Questo video della maestra che sgrida un bullo è una recita

Se nei video ragebait tradizionali appare sempre un personaggio “cattivo” che compie male azioni (o anche azioni stupide e insensate) in modo da attirare l’ira virale dei lettori e condivisori, nei video dei “buoni sentimenti” il personaggio cattivo viene “rimesso in riga”, “asfaltato”, “distrutto” e “umiliato” da un personaggio positivo, ottenendo così sia i commenti negativi verso il cattivo che verso il personaggio buono ed eroico.

Il video appare infatti sull’account instagram “Cream Posh”, descritto come

Faith-Fashion-Positivity-Vibes!

Alimenta il tuo feed con gioia, risate, stile e ispirazione infinita.

Sii felice! Sii gentile! Sii te stesso – sempre!

E pieno di reel, brevi video, spesso inscenati dagli stessi attori in cui video apertemente ragebait si mescolano a video “di vibrazioni positive”, provenienti da angoli della Rete.

Nello stesso account assistiamo quindi al video evidentemente ragebait (ne parlammo anche nell’apposito articolo) delle “donne incapaci di fare benzina” con la didascalia (invero un po’ troppo da bulli per un account “contro il bullismo”…) “Donne che non hanno bisogno dell’Uomo”, video in cui un personaggio negativo schiaffeggia persone in aereo urlando di “non voler parlare coi brutti” e il citato video della maestra antibullismo che scaccia il bullo.

Del resto c’è una inquadratura che ancora prima della rivelazione del video come “good vibes” svela l’arcano.

Fermando l’immagine si scopre che oltre a presunti studenti delle superiori interpretati da attori evidentemente della stessa età della maestra compare un orologio fermo alle quattro e un quarto circa: sia che si tratti della mattina che del pomeriggio, orario poco scolastico.

Compare anche il tema politico: in alcune varianti della condivisione i “cattivi bulli” diventano persone di sinistra che discriminano lo studente “fuoriquota” in quanto elettore di Trump e quindi di destra.

Come è stato trovato il video e perché i video di “good vibes” funzionano meglio dei ragebait semplici

Rintracciare il video è stato reso semplice dal fatto che chi condivide i video di “good vibes” spesso dimostra di farlo proprio con l’obiettivo di viralizzare il canale.

Sul video sono stati applicati infatti tutti i loghi di tutti i canali che hanno ricondiviso lo spezzione, apparsi in diversi momenti del corto. Ad esempio l’account instagram “Festival Pelajar”, canale indonesiano che ha applicato i suoi loghi accanto e sopra la trasparenza del logo di “Creamy Posh”.

Se il video ragebait singolo viene condiviso per rabbia, il “good vibes” viene condiviso sia per rabbia che per senso di bontà, in una sorta di “Ma il concetto è quello che conta”.

Chi condivide i video di “good vibes” si assicura di ottenere in egual misura la condanna per il cattivo, i commenti di chi crede che la storia sia vera ed i “sì, anche se è falsa condivido perché il concetto è quello che conta”, sollecitando l’intervento di vere vittime di bullismo.

Quest’ultima china pericolosa: si è dimostrato come si passa nello stesso canale da video antibullismo a video (come quello delle “donne che credono di non aver bisogno degli uomini ma senza sono incapaci”) di tutt’altro segno.

