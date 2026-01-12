Ci segnalano i nostri contatti un video con un sacerdote che scaccia gli agenti ICE, urlando che il suo Dio è il vero Dio e non “un tizio con la parrucca arancione”, con riferimento al presidente Donald Trump.

Per quanto le immagini siano abbastanza liriche e virali, si tratta di un video integralmente creato con l’intelligenza artificiale, per essere precisi con Sora, il sistema di ultima generazione prediletto dai creatori di simili contenuti.

Questo video del sacerdote che scaccia gli agenti ICE è creato con AI

Il video presenta infatti tutte le anomalie tipiche di video simili: le uniformi degli agenti sono completamente sbagliate, e i personaggi sullo sfondo del battagliero prete tendono a deformarsi di inquadratura in inquadratura assumendo visi affini a quelli del Ghoul di Fallout, orrendo mutante privo del naso e dalle fattezze sfigurate dalle radiazioni che ne hanno mutato il corpo (anche i personaggi appaiono privi del naso e dagli occhi curiosamente infossati e scavati nel cranio)

Una analisi di dettaglio con lo strumento di SightEngine conferma la presenza dei Watermark invisibili e dei tratti caratteristici di Sora

Incuneando il video nella ricca salva di video fake prodotti in numero ingente subito dopo la sparatoria di Minneapolis.

