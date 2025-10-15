Questo video che ritrae un asteroide che cade sulla Luna è un prodotto dell’AI

Ci segnalano i nostri contatti un account X Spunta Blu che ha pubblicato il video di un asteroide che cade sulla Luna. Si tratta ovviamente di una fake, dell’onda lunga del fenomeno generato dalla diffusione di sistemi di AI in grado di generare non solo immagini ma video.

Avevamo parlato dell’allarme che nel mondo delle fake news e dei post virali ha destato il rilascio dell’ultima versione di Sora: ecco a cosa porta l’indiscriminata diffusione delle AI.

Si evidenzia come le origini di questo video siano precedenti il salto generazionale di cui abbiamo parlato: pensate come sarà difficile il fact checking in futuro.

Il video originale risale al 20 Agosto, prima dell’arrivo della revisione attuale di Sora: viene dalla pagina Facebook “Cosmic Adventure”, una delle pagine che fa grande uso dei video “slop”, creati con AI con poco impegno e col risultato di ottenere grande viralità.

Un reale impatto lunare, come spiega il portale della NASA, sarebbe infatti percepito da strumenti appositi come un lampo di luce e non come un corpo celeste intento a schiantarsi sull’asteroide.

Si tratta dunque di un video virale creato per attirare attenzione e click attraverso diversi media.

