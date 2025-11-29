Ci segnalano i nostri contatti che uno spot dell’aeronautica civile Pakistana aveva previsto l’Undici Settembre, almeno secondo la volgata social. Lo spot esiste, ma la spiegazione più razionale è diversa da quella della c.d. “Programmazione Predittiva”.

Teoria quest’ultima secondo cui le elite mondialiste che governano segretamente il mondo, i c.d. “Poteri Forti” amerebbero spoilerare i loro piani di dominazione mondiale sui media mainstream col triplo obiettivo di “abituare” il popolo al loro dominio, sfidare e insultare i complottisti “cercatori della verità” sbattendo loro ripetutamente in faccia la loro supremazia e l’impossibilità di fermare i loro piani e, infine, additare gli stessi “cercatori” come folli paranoici ossessionati alla ricerca di correlazioni inesistenti.

La verità è in realtà la terza: sovente i complottisti cercano correlazioni inesistenti.

Questo spot dell’aeronautica civile Pakistana aveva previsto l’Undici Settembre?

Ora, torniamo alle basi: durante l’attentato alle Torri Gemelle, i terroristi di Al Qaeda non colpirono a caso, bensì scelsero simboli precisi del potere del prestigio USA nel mondo.

Le Twin Towers, che erano il simbolo del potere economico e commerciale, il Pentagono, simbolo del potere militare e un quarto volo avrebbe dovuto colpire Washington D.C., ovviamente sede del potere politico.

Prima di quel fatidico 2001 le Torri Gemelle del World Trade Center erano il simbolo più iconico della Skyline, del profilo di New York, apparse in diverse fotografie, materiale promozionale ed opere d’arte dedicate alla città.

Entra ora in scena PIA, Pakistan International Airlines, che sin dal 1972 con orgoglio annunciò con una campagna promozionale voli da e verso la Grande Mela.

Quale miglior modo se non mostrare l’ombra di un volo di linea sulla grande città?

Città quindi raffigurata dalle Twin Towers, sulle quali si proiettava l’ombra dei voli diretti da e verso New York, apparsi in diverso materiale promozionale dal 1972 al 1979.

Cosa resa possibile proprio perché non esistono profezie dei “Poteri Forti”, ma perché un pubblicitario del 1972 non aveva idea che il simbolo più iconico di New York avrebbe cessato di esistere dopo il 2001.

Sarebbe come considerare tutti i film di Godzilla in cui la mostruosa creatura devasta allegramente Tokyo abbattendo l’iconica Torre la prova che i Poteri Forti pianificano la distruzione della stesa anziché la priva che determinati monumenti e palazzi diventano simboli di determinate città.

Il World Trade Center è stato per decenni il simbolo di New York e del potere economico USA: nessuna sorpresa che esso appaia in diverso materiale promozionale dell’epoca.

