Ci segnalano i nostri contatti “un discorso di Papa Leone XIV per coloro che non credono più”, pubblicato ad esempio su Facebook e condiviso come catena di S. Antonio viralissima su WhatsApp e Telegram.

Si tratta, ovviamente, di una fake news, facente parte del ricco filone delle citazioni inventate dei Papi.

Frasette tutte “amore, fede e buoni sentimenti”, viralizzabili se attribuite ad un VIP, e attribuite all’uomo più importante della Cristianità.

Questo discorso di Papa Leone XIV per coloro che non credono più non esiste

Ora, ogni discorso realmente pronunciato da un Papa viene censito sui portali del Vaticano, e di questo testo “per coloro che non credono più” semplicemente non ne esiste traccia alcuna.

Anche volendo cercare citazioni passate di Prevost, semplicemente non ce ne è traccia in alcun organo di stampa.

Semplicemente la citazione non esisteva prima del 10 Maggio del 2025, scritta prima in lingua inglese e poi subitaneamente tradotta in tutte le lingue del mondo, anche Italiana.

Nasce come “Attribuita a Papa Leone XIV”, con una presunta immaginetta/santino datata 8 Maggio 2025, data della sua elezione, e il giorno dopo è nata la falsa narrazione che la vede come un discorso del Papa ricolto a coloro che non credono più.

Ovviamente la citazione non esiste, come non esiste il discorso.

