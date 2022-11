Questa palla da basket è stata dipinta col nero più nero al mondo: e non è un fotoritocco. Le “fonti russe” e altri troll ci hanno abituato ai fotoritocchi più assurdi. Dinanzi ad immagini come questa è facile pensare di trovarsi davanti ad una fake, ma non lo è.

Si tratta invece di una palla da Baseball, dipinta nell’ormai lontano 2017 con “Vantablack”, il “nero più nero al mondo”.

Vantablack è il nome commerciale di una vernice nera fatta con nanotubi di carbonio, da cui deriva il nome (Vertically Aligned NanoTube Arrays, “Tubi di Carbonio allineati in verticale).

Il meccanismo di Vantablack è esattamente quello descritto del nome: una serie di nanotubi, come tanti “piccoli peletti” diventano un labirinto in cui la luce viene assorbita, rimbalza e si dissipa in calore.

Il nero è l’assenza di colore, il buio è l’assenza di luce: tutta la luce che colpisce un oggetto dipinto con Vantablack scompare dissipata in calore. Come la palla da basket dipinta dai laboratori di Surrey Nano Systems, un oggetto privato quasi del tutto (siamo a valori prossimi al 100%) della capacità di riflettere luce viene percepito come un ammasso nero e piatto.

Specialmente se inquadrato dall’occhio elettronico di una fotocamera digitale, oggetto noto per appiattire le percezioni.

Ad oggi il sito di Surrey Nano Systems ospita una intera galleria di oggetti ridipinti con Vantablack: pannelli, maschere, bottiglie di profumo: tutto diventa un buco nero indistinto e confuso.

Nato per la calibrazione dei satelliti, il “nero più nero del mondo” è diventato il pigmento in grado di assorbire luce e colore nel modo migliore del pianeta.

E anche un oggetto in grado di creare curiosità e confusione.

