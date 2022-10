La foto a Pontida di Fontana palestrato: ennesimo fotoritocco

Ci segnalano i nostri contatti una assai inverosimile foto a Pontida di Fontana palestrato. Non c’è certo bisogno dei tool di analisi forense, che pure aiutano a confermare anche il dubbio nei più scettici, per capire che siamo di fronte ad una foto evidentemente manipolata.

La manipolazione in questo caso è anche più evidente e grossolana del famoso “video di Fontana” che ha tratto in passato in inganno anche illustri “spunte blu”

Da notare come il viso della donna coinvolta in originale non era censurato: chiunque abbia elaborato per primo il montaggio, non le ha usato tale cortesia che invece abbiamo usato noi.

Il volto di Fontana, con una risoluzione difforme dal resto della foto, è stato incollato in malo modo sulla figura di un uomo aitante e palestrato, senza peritarsi neppure di correggere colori e punto di giunzione.

La testa del Presidente della Camera “svanisce” all’attaccatura dei capelli, e per l’effetto dell’assemblaggio di infima qualità la testa appare di dimensioni ridotte, quasi microcefala, con un pallore visibilmente innaturale e uno stacco tra collo e mento.

La soluzione è quindi ovvia: si tratta della foto 13 di una galleria fotografica ANSA (fotografo: Paolo Magni) dedicata al Raduno di Pontida del 2015. La seconda Pontida a guida Salvini, storico happening e occasione di incontro tra i militanti della Lega Nord.

Come è possibile riscontrare nella foto originale, la foto a Pontida di Fontana palestrato è un falso: la figura ritratta è un uomo diverso.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.