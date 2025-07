Ci segnalano i nostri contatti la storia di un utente che dichiara si può bannato da Nintendo se usi giochi usati con la Switch 2. Fonte: lui stesso, una storia su Reddit in cui dice di aver comprato dei giochi usati da Facebook Marketplace, averli aggiornati ed essere finito bannato

Dopo una chat con Nintendo il lieto fine: l’unban è arrivato subito. Ovviamente questa storia ha una serie di punti ciechi.

Puoi davvero essere bannato da Nintendo se usi giochi usati con la Switch 2? Facciamo ordine

Il primo punto cieco è la fonte: abbiamo la parola di uno a caso su Reddit che dice che Nintendo l’ha bannato e poi sbannato “dopo che ha mandato loro screenshot degli annunci Facebook Marketplace”.

Neppure quindi una prova di acquisto.

Una possibile spiegazione potrebbe essere l’uso di MIG Switch, una cartuccia che consente di caricare “copie di backup” delle proprie cartucce nello slot destinato ai giochi. “Cartuccia pirata” che, stante la cronica e nota assenza di siti dove scaricare il prezioso contenuto delle cartucce gioco Nintendo, viene spesso riempita da copie “dumpate” delle cartucce di proprietà.

Infatti a differenza dei giochi del passato, ogni cartuccia Nintendo Switch ha un suo codice seriale, come avveniva per i giochi del 3DS.

Questo rende difficile creare raccolte pirata di giochi online, col rischio che più persone si ritrovino a giocare con la stessa cartuccia contemporaneamnte generando sospetto e spinge l’utente a copiare le sue stesse cartucce.

Potrebbe esistere la possibilità che qualcuno abbia comprato delle cartuccie, le abbia copiate su una MIG e abbia venduto gli originali.

Vedremo, il condizionale è obbligatorio.

I dubbi sulla vicenda

Casi di Switch 2 bannate e rivendute come usate a prezzi infimi si sono diffusi.

Ma in questo caso, nello stesso account reddit della storia, abbiamo un utente che riporta questo messaggio

“Dopo aver parlato con Nintendo oggi discutendo della questione, sono convinto si tratti di una stron*ata. Nintendo dichiara di non sapere niente della cosa e tutti gli articoli usciti sono falsi. La dichiarazione che mi è stata fornita che Nintendo non ha il potere o la volontà di annullare ban irrogati a qualsiasi console della famigliaa Switch. Questo post e gli articoli che ne parlano sono scritti per cercare attenzione”

Sostanzialmente, un ban è per sempre, ed un solo utente che dichiara di essere stato bannato e sbannato a tempo record non fa primavera. Richiederebbe quantomeno un maggior controllo sulla notizia: che fin’ora nessuno ha effettuato.

Ovviamente nei commenti appaiono persone con screen incerte che dichiarano come Nintendo potrebbe “essere a conoscenza anche dei caricabatterie che usi”, cosa alquanto peregrina.

Conclusione

È sempre bene evitare di comprare usato tecnologico a prezzi “troppo belli per essere veri” da privati che passano per Facebook Marketplace, Craigslist o vendite dirette sui vari gruppi.

Meglio sarebbe passare da negozi intermediari che possano fare i controlli, e meglio sarebbe usare pagamenti tracciabili evitando il contante, “PayPal amici e familiari” e il pagamento in ricariche Postepay e similari.

In ogni caso una singola storia dubbia non significa che si possa essere bannati per giochi usati, specialmente se sapete che provengono da un venditore che non si diletti con MIG e simili, unico punto che potrebbe giustificare la bizzarra storia.

