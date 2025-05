Ci segnalano i nostri contatti un post virale su Whatsapp che inizia con le parole “Per favore votate per Federica, la figlia di una mia amica”, o varianti.

Il post contiene la foto di una bambina in abiti da ballerina e l’invito a cliccare per un link per farle vincere una borsa di studio.

C’è un problema: Federica non esiste.

“Per favore votate per Federica, la figlia di una mia amica”: la truffa corre su Internet

La foto di Federica, il cui viso censureremo per ovvi motivi, proviene da una serie di immagini stock, usate ad esempio su Amazon per vendere un tutù economico da ballerina.

Cliccando sul link accadrà tutto quello che succede nei casi di phishing che abbiamo visto in passato, con una sola differenza. Mentre negli altri casi vi viene chiesto di inserire numero di telefono, email e carte di credito per comprare beni di lusso per pochi euro, in questo caso gli stessi dati vi vengono chiesti per beneficare la bambina Federica.

Con gli stessi risultati: account compromessi, abbonamenti non voluti a servizi online e rischi di furto di identità.

Meglio dunque non cliccare.

