Per favore, non fate diventare un caso il video dei pesci vivi sulla carrozzeria delle auto

Sta spopolando un video virale che mostra dei pesci vivi sulla carrozzeria delle auto, descritto come “una moda che sta spopolando in Asia” con reperti video.

E il video è riconducibile ad un individuo che peraltro non ha mai guidato tale mezzo per strada. Per fortuna.

E sin troppo ottimisticamente aveva anche chiesto di non essere preso ad esempio. Ma questo è il rischio sui social.

Per favore, non fate diventare un caso il video dei pesci vivi sulla carrozzeria delle auto

Ovvero, se io facessi un post dicendo “Tizio fa un video dove mette pesci su una carrozzeria uso ridere ma non ha mai guidato tale vettura e quindi li ha verosimilmente rimossi poco dopo”, avrei esattamente zero click.

Se invece parlassi di una moda che spopola avrei il nuovo Bonsai Kitten, bizzarra storia dell'”Internet prima dell’Internet 2.0″ a base di ricchi e annoiati individui che sigillavano gattini in orci di vetro per vederli svilupparsi in forme crudelmente contorte.

Quello che sappiamo è che un individuo noto per il cognome, Liu (cognome comunissimo) ha deciso di mettere in scena questo video in cui riempie un contenitore sotto il “wrap”, la pellicola in vinile che copre alcune automobili, specialmente di lusso, ispirato da un “incidente” in cui sarebbe andato a pesca senza portarsi dietro secchi per il pesce.

Liu conferma di non aver mai tirato fuori il mezzo dal garage dove ha girato il video (non coi pesci dentro), che voleva fare solo un video virale e che non vuole essere imitato.

La P0lizia Cinese ha confermato che tale pratica sarebbe infatti illegale e comporterebbe ovvie e severe sanzioni per veicolo non omologato.

In un passaggio successivo della storia però Vice, sia pur citando espressamente l’articolo locale che ne parlava, ha ritoccato la storia modifica la parte in cui Liu dichiara di non aver mai condotto il veicolo su strada e che la polizia ha confermato che ove lo avesse fatto sarebbe stato sanzionato, inserendo il dettaglio per cui Lui avrebbe invece guidato il mezzo e sarebbe stato “pizzicato” dalle autorità.

Dettaglio questo contraddicente l’articolo pubblicato, evidentemente, in precedenza.

Perché non bisognerebbe rendere virale la storia?

Se di passaggio in passaggio si arriva, come siamo arrivati alla fine, a parlare di moda virale, e dal passaggio in cui il presunto autore è consapevole di non poter condurre un veicolo agghindato in tal modo per strada ad un passaggio in cui è stato multato per averlo fatto, ad un passaggio in cui si parla di diverse persone che inseriscono pesci nel wrap delle auto, si potrebbe arrivare alla fine a che qualcuno ci provi davvero.

E sappiamo bene che le challenge diventano virali quando ci credi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.