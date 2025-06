Padre e figlio medici che hanno salvato un uomo in dieci ore sono creazioni dell’AI

Ci segnalano i nostri contatti un post Facebook con padre e figlio medici che hanno salvato un uomo in dieci ore di faticosa operazione. Due uomini sorridenti, un anziano e un giovane che hanno qualcosa in comune.

E non è l’essere medici, ma essere “slop“, contenuti creati dall’intelligenza artificiale a costo zero e spammati su Facebook per ottenere condivisioni e viralità facili.

Anche senza soffermarsi sulle architetture della sala operatoria degne di una scenografia di Hans Ruedi Giger, il visionario designer di Alien, scaricando la foto per intero si può notare una scritta sotto il taschino del figliolo.

La scritta “Picture from AI”, ovvero “immagine generata dall’Intelligenza Artificiale”. Il solito giro su SightEngine ci consente anche di dare un nome allo strumento usato.

Si tratta di Imagen, modello di Google per la creazione di immagini fotorealistiche.

Lo scopo, come per gli altri casi di slop, è creare contenuti virali e di impatto emotivo che attirino l’attenzione e suscitino commenti. Casi simili li abbiamo visti con foto di improbabili belle ragazze “non belle come le VIP ma che vogliono gli auguri” e foto di improbabili “bambini africani che creano giocattoli con bottiglie usate”, bottiglie più grandi di loro.

Le AI stanno migliorando di mese in mese, e i contenuti come questo consentono di illustrare storielle fantasiose e di impatto emotivo che suscitino viralità e buoni sentimenti.

