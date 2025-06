Non sono state cancellate le vacanze estive

Contrariamete a quanto avrete letto, non sono state cancellate le vacanze estive. Si tratta del solito articolo clickbait incrociato col SEO Stuffing.

Capiamoci bene e subito: si tratta di un articolo che spara una autentica fake news nel titolo, per poi giustificarla con un lunghissimo testo contenente le parole chiave virali del momento in modo da sembrare un testo di pregio e ragionato e costringervi a leggere per autosmentirvi.

Non sono state cancellate le vacanze estive

Provvediamo a spoilerare il testo: lo stesso sostanzialmente è una lunga disquisizione, peraltro secondo Smodin (tool di analisi) parzialmente agevolata dall’Intelligenza Artificiale, basata sul tema della “regressione estiva”, ovvero il fatto che i ragazzini tendano a tornare a scuola a settembre con alcune dimenticanze curriculari.

Motivo per cui ogni anno si riapre la discussione sui compiti delle vacanze, e qualcuno propone di rimodulare i calendari come discussione oziosamente accademica.

Nessuno però ha mai agito in tal senso, anche se di tanto in tanto riparte la discussione tra chi ritiene il compito delle vacanze parte importante della formazione e chi lo ritiene un furto del riposo dei fanciulli.

L’articolo ha solo un senso: con l’avvicinarsi delle vacanze, chi cerca le parole “Vacanze estive”, “compiti delle vacanze” e “scuola” si imbatterà in questo testo provando timore.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.