Ci segnalano i nostri contatti un articolo dal titolo “Occhio al sorpasso, la nuova regola dei due metri è una trappola: se ti beccano sei fritto“. Si tratta del solito articolo clickbait prodotto dallo stesso circuito di cui abbiamo sovente trattato.

Il meccanismo psicologico è sempre lo stesso: si dà una notizia che sarebbe anche corretta, ma caricandola sin dal titolo di presunti e inesistenti pericoli e cercando di spacciare per nuovo qualcosa che tutti gli automobilisti sanno o dovrebbero sapere da lungo periodo.

Facciamo ora ordine, con un piccolo aiuto delle Forze dell’Ordine

Non fate confusione sul sorpasso delle biciclette su strada

L’articolo 184 comma 9 del CdS, nella formulazione di cui si tratta, è entrato in vigore a Dicembre del 2024, come da questa guida utile che abbiamo pubblicato.

Esso dichiara che

“Il sorpasso dei velocipedi da parte dei veicoli a motore deve essere effettuato con adeguato distanziamento laterale in funzione della velocità rispettiva e dell’ingombro del veicolo a motore, per tener conto della ridotta stabilità dei velocipedi, mantenendo, ove le condizioni della strada lo consentano, la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo.”

Ovvero, qualora vi sia sufficientemente spazio, andrà rispettato il limite laterale. Ove questo non fosse possibile, un buon indice per valutare l’adeguato distanziamento può essere dato dalla precedente formulazione del comma, che stabiliva

“valuta l’esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli, riducendo particolarmente la velocita’, ove necessario, affinche’ la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocita’ qualora le circostanze lo richiedano.”

Quindi, se siamo dinanzi ad un velocipede e vi è sufficiente spazio per la manovra, bisognerà rispettare la distanza.

Altrimenti rallentare il più possibile e muoversi con cautela.

Ma se lo spazio non lo consente, e la corsia è delimitata da strisce continue, semplicemente ci si comporterà come con ogni altro mezzo lento e si attenderà diligentemente dietro il ciclista, che però ha l’obbligo a sua volta di procedere sempre in fila indiana sulle strade extraurbane (salvo il caso in cui uno dei ciclisti sia minore di 10 anni), mentre più cicilisti possono pedalare affiancati all’interno dei centri abitati, ma non in numero superiore a 2 e purché le condizioni del traffico lo consentano, in base all’art. 182 CdS.

