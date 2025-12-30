Lo smartphone al posto di blocco? Tra realtà e clickbait

Ci segnalano i nostri contatti un articolo dal titolo “Salve, mi faccia vedere il telefonino | Al posto di blocco possono chiedertelo ogni volta”, proveniente e sequel ideologico dallo stesso circuito di “Senza lo SPID ti stracciano la patente”

Il significato è lo stesso: un titolo caricato per parlare dal fatto che, ormai da oltre un anno, è possibile accedere ad una copia digitale della propria patente su App Io

Abbiamo personalmente inoltrato la nostra richiesta il giorno 4 dicembre 2024: il 6 Dicembre abbiamo avuto accesso ad una copia digitale della patente, valevole per l’obbligo di esibizione del titolo di guida.

Quindi il cittadino non è obbligato a “mostrare lo smartphone al posto di blocco”, ma in ogni occasione in cui gli sarebbe richiesta l’esibizione della patente, in base ai dettami del Codice per l’Amministrazione Digitale, potrà mostrare la versione digitale del titolo di guida.

Versione che però ovviamente non sostituisce in toto il titolo di guida, che verrà ancora rilasciato in cartaceo, e potrà essere esibito per praticità (ad esempio se si ritiene di avere il cellulare scarico), e, in ogni caso, in caso di sequestro della patente consegnato stante l’impossibilità di sequestrare un “titolo virtuale”.

Ma tutto questo lo sapevamo dall’anno scorso.

