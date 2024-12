Da oggi è possibile caricare i propri documenti su App IO. Caricare invero non è la parola giusta: il procedimento non prevede infatti scansioni, upload o “foto ai documenti”, ma semplicemente, come è logico che sia, richieste di accesso a documenti che già avete per il rilascio di copie digitali di documenti che vi sono già stati dare.

L’eccezione complottista che abbiamo già visto, ovvero “cancellate App IO perché vogliono i vostri documenti per farvi le multe” ha quindi senso come buttare la Patente di Guida fuori dal finestrino prima di arrivare al posto di blocco per dichiarare di chiamarsi “Ajeje Brazorf”, di aver misteriosamente perso tutti i documenti in circostanze misteriose e che quindi se vi manderanno la multa in “Via Fasulla numero 0” probabilmente la pagherete.

Ovvero un gesto straordinariamente sciocco e inutile che vi priva della novità del momento: poter avere i vostri documenti a portata di mano sempre e comunque, anche quando non li avete fisicamente.

Da oggi è possibile caricare i propri documenti su App IO: noi lo abbiamo fatto

Ovviamente, abbiamo potuto caricare solo due dei tre documenti attualmente ammessi dal Digital Wallet: lo scrivente è infatti automunito e patentato, ma non detentore di una Carta Europea per la Disabilità, che però segue la medesima falsariga.

Previo accesso alla sezione portafoglio, che per molti di voi già riporta la carta di credito o debito indicata per i pagamenti presso la PA (Bollo Auto, avvisi pagoPA…), appare ora per tutti il menù per l’aggiunta dei tre documenti introdotti dall’aggiornamento: la citata Carta Europea, la Tessera Sanitaria e la Patente di Guida.

A questo punto aggiungere i documenti è semplice come premere “Aggiungi” e selezionare il documento. Vi saranno confermati i vostri stessi dati, prova che, effettivamente, è illogico ritenere che le P.A. che vi hanno rilasciato i documenti non sappiano quali dati vi hanno messo, e sarà attivata la funzione “Documenti su IO”, solo la prima volta, per l’utente indicato. Voi, identificato da Nome, Cognome, Data di Nascita e Codice Fiscale, prelevati da SPID o CNS

Ciò posto, previo un avviso che ricorda che potrebbero esserci dei rallentamenti dato l’elevato numero di richieste sulla Tessera Sanitaria (lo scrivente è in attesa sulla Patente, piuttosto), si può iniziare la richiesta dei vari documenti.

La Tessera Sanitaria ha avuto esito istantaneo: l’Istituto Poligrafico di Stato, previo contatto col MEF per verifica ha rilasciato copia digitale, con tanto di certificato di autenticità, della Tessera Sanitaria. Processo istantaneo.

E noterete come la TS risulti essere completamente removibile dal Wallet.

Lo stesso percorso è stato effettuato per la Patente di Guida, ma in questo caso l’interrogazione alla Motorizzazione Civile per l’ottenimento del duplicato informatico emesso dal Poligrafico di Stato ci riporta la necessità di un briciolo di pazienza.

Tutto questo comporta, ovviamente, la possibilità di utilizzare “copie virtuali” dei vostri documenti.

Ormai tutti abbiamo il cellulare sempre in macchina: dimenticare la patente di guida a casa non sarà più un dramma, ma si potrà esibire la copia su App IO, e si potrà accedere ai vari servizi sanitari usando App IO con la versione digitale della propria TS senza doversi preoccupare di avere la copia fisica e, ove serva, idoneo lettore.

Il tutto valevole in Europa: creando quindi la possibilità per un cittadino informato di accedere liberamente a diversi servizi con un tocco di cellulare, ad esempio prendendo un veicolo a nolo senza dover cercare patente e documenti, condannando il complottista medio a circolare in un ghetto autoimposto di rotoli di banconote tenute assieme da un elastico e documenti fisici da rischiare di perdere in giro.

