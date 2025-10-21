Non è vero che i ProPal hanno ucciso tre uomini in divisa

Ci segnalano i nostri contatti un post X che descrive come i ProPal hanno ucciso tre uomini in divisa. Si tratta ovviamente di una fake news, creata cucendo notizie ed eventi completamente scollegati tra loro in una narrativa ferocemente antipalestinese.

Si gettano infatti nel medesimo calderone lo spettro dei “comunisti”, le piazze in favore della pace a Gaza, un recente caso di cronaca riguardante uno sfratto finito male e un corteo durante la partita Udine-Israele (già oggetto di diverse fake news)

Non è vero che i ProPal hanno ucciso tre uomini in divisa

Il giorno 14 Ottobre tre fratelli (due uomini ed una donna) erano asserragliati in un casolare di proprietà della loro famiglia, staggito per questioni economiche ed ipotecarie. I tre fratelli, che da anni resistevano allo sfratto e versavano in condizioni di marginalità, sono stati quindi accusati di aver provocato il crollo del casolare stesso con bombole di gas e bottiglie molotov custodite all’interno per opporsi all’ingresso delle autorità.

Nel crollo sono morti i tre agenti di polizia giudiziaria di cui il post parla.

Contemporaneamente, ma si tratta di eventi del tutto scollegati, in quei giorni infiammava tra le piazze e tra le diplomazie il dibattito che avrebbe portato all’attuale precaria pace a Gaza.

Inoltre sempre il 14 Ottobre ci sono stati scontri ad una manifestazione Pro-Pal seguente la partita Udine-Israele, chiacchierata in vari ambienti per la massiccia presenza del servizio d’ordine dovuta alle controversie sulla partecipazione di Israele ad eventi sportivi fino alla risoluzione del conflitto a Gaza.

I tre eventi sono stati mescolati in un allucinato miscuglio (la “foto” è tratta dalla manifestazione a Udine) in cui i tre sfrattandi sono diventati “comunisti Pro-Pal che hanno ucciso tre uomini in divisa” in una manifestazione.

Creando da tre eventi scollegati tra loro un quarto evento del tutto inventato.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

