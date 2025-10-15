Lo striscione ProPal alla partita Udine-Israele era un fotomontaggio (e quello ProIsraele AI)

Lo striscione ProPal alla partita Udine-Israele diffuso su Whatsapp e simili era un fotomontaggio, che ha giocato un derby con lo striscione rivale ProIsraele che era del tutto inesistente.

Da un lato uno striscione riciclato da una foto diversa e riapplicato con Photoshop, dall’altro uno striscione mai esistito, entrambi parte di quel tipo di guerra ibrida che ormai si combatte con le fake news.

Lo striscione ProPal alla partita Udine-Israele era un fotomontaggio

Lo striscione ProPal era infatti quello già apparso il 6 Novembre del 2024, riapplicato con la magia del fotomontaggio allo stadio. Il motivo di tale applicazione è evidente: motivi di sicurezza interna hanno costretto a rendere la partita se non a porte chiuse, vacante di diversi posti, con intere platee vicine al campo svotate, esattamente nei punti dove è stato possibile ritagliare il manifesto/striscione del Novembre 2024 e riapplicarlo sulla foto.

L’applicazione dello striscione apparso nella partita tra PSG e Atletico Madrid, che già all’epoca generò discussioni e proposta di sanzioni per il PSG è quindi un atto simbolico e solo grafico: in una parola, una fake news.

Come il suo gemello negativo.

Lo striscione ProIsraele creato con AI

Su X invece una spunta blu ha pubblicato uno striscione con scritto “ricordiamo gli ostaggi”, affermando che vi era stato sostegno per Israele. Se lo striscione ProPal era “semplicemente” uno striscione del 2024 riapposto con PhotoShop, il secondo striscione è direttamente una creazione con AI.

Per essere precisi con IdeoGram: il tool SightEngine esprime il beneficio del dubbio con un punteggio di 50 su 100, ma ci sono ulteriori dettagli che fanno pendere quella bilancia.

Ad esempio la struttura dello stadio non è coerente con quella della struttura reale, che abbiamo mostrato per farvi vedere gli spalti vuoti, e gli sponsor presentano scritte distorte, tipiche delle AI che riconoscono le lettere alfabetiche come semplici simboli e cercano di “correggerli al volo”.

Siamo quindi in un vero e proprio derby delle bufale: Israele contro Palestina, Photoshop contro Ideogram, bufala contro bufala.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

