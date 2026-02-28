Ci segnalano i nostri contatti un video con musulmani che pregano in massa a Milano, con le solite doglianze inoltrate a politici a caso, come l’ormai onnipresente nelle bufale Laura Boldrini per aver consentito tale evento.

Evento che, a prescindere da ogni ulteriore considerazione che potrebbe ridimensionare la natura “rivoluzionaria” del post X non è mai accaduto.

Si tratta dell’ennesimo diluvio di post fake generati dall’arrivo delle nuove generazioni di sistemi di generazione video come Sora

No, questo video non mostra musulmani che pregano in massa a Milano

Non c’è neppure bisogno di scomodare SightEngine: l’autore del video si è dimenticato a questo giro di cancellare il watermark “SORA” affisso dal sistema di OpenAi alle sue creazioni.

Va detto che abbiamo riscontrato come la “singolarità”, il momento in cui i prodotti dell’AI saranno così perfetti da sfuggire alle analisi immediate e richiedere analisi contestuali e profonde, è sempre più vicino, e questo video ha molte meno anomalie dei suoi più goffi predecessori.

Anche così, tra volti identici e tappeti irregolari, ci sono tante piccole anomalie corroborate dal fatto che nessun organo di stampa ha mai descritto tale evento inventato.

