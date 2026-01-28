Ci segnalano i nostri contatti un video con un elettore MAGA discriminato dalla dottoressa: un video dove una donna di colore rifiuta di curare un individuo vestito come un “redneck” da stereotipo, un buzzurro col cappello MAGA associato ai fan di Trump duri e puri, scacciandolo in malo modo mentre una terza figura lo riprende.

Il video è stato pubblicato su X in Italia da una “spunta blu”, tipologia di account oggetto di sanzioni verso il social network perché, come abbiamo visto non solo non offre alcuna garanzia di veridicità dei contenuti, ma spesso viene utilizzata per diffondere bufale in quanto l’account “spunta blu” paga un canone mensile per avere maggiore visibilità

Ma deriva da una raccolta di video parodia.

No, questo video di un elettore MAGA discriminato dalla dottoressa era una gag decontestualizzata

Le gag nascono dall’account TikTok Micheal Williams, e presentano un assurdo “bestiario” dei vari personaggi dell’America del mondo di Trump. Tra i primi video appaiono ad esempio un video in cui il passeggero di un aereo sottoposto a beffardi scherzi con una passeggera che inserisce Mentos nella sua Coca Cola per annaffiarlo mentre una seconda passeggera dal seno enorme gli sbatte ripetutamente le tette in faccia cercando di infilare i bagagli nella sua cappelliera, passeggera che nel prosieguo del video importuna altri personaggi con la sua giunonica presenza e un video in cui un postino recapita ad una infermiera un pacco ammaccato contenente suo marito soldato spedito dal fronte per farle una sorpresa.

Tra i personaggi tipici appare più volte “il redneck elettore di Trump”, il personaggio del buzzurro apparso nel video fake. In un video il buzzurro cerca di guadagnare una lauta mancia cercando di consegnare cibo porta a porta, ma la mancia gli viene negata in quanto elettore di Trump, mentre in un diverso video dalla categoria lo stesso buzzurro (il cui attore peraltro è quello del postino del video della moglie del soldato) diventa un autista di Uber che mostrandosi col suo cappellino ad una coppia di colore li mette in fortissimo disagio col marito che propone di cambiare mezzo e la moglie che cerca di dare una seconda occasione al buzzurro suddetto.

Buzzurro che nella sua ultima apparizione attacca briga con una dottoressa di colore che rifiuta di curarlo: il video è così esasperato che in diverse inquadrature l’attrice che interpreta la dottoressa (che per mancanza di personaggi interpreta anche una maestra che combatte i bulli, la moglie del passeggero Uber infastitito dal conducente buzzurro, una donna poliziotto alle prese con una fuggitiva e una donna che cerca di dare una mancia ai camerieri di un locale venendo derubata) sembra fare uno sforzo enorme per trattenersi dal ridere.

Peraltro i due personaggi si sono già affrontati in un “video crossover” in cui la “maestra antibulli” combatte il “buzzurro col capello MAGA”.

I video hanno una chiara qualità amatoriale, spesso voluta: ad esempio tutti gli sketch ambientati in pub e diner hanno cameriere vestite come le protagoniste della serie TV Two Broke Girls, famosa raffigurazione dei camerieri americani che vivono di mance.

Nel reupload Italiano è stata (volutamente?) omessa la qualità farsesca del video, dando la stura a commenti razzisti e verbalmente abusivi contro il personaggio della donna/dottoressa/maestra antibulli accusata di discriminazione, insultata in quanto “ne*ra” con occasionali commenti che inneggiano all’odio novax per i medici, così, caso, con l’assurdo invito a “fare la spia” perché Trump e Kennedy puniscano qualcuna che neppure è dottoressa ma solo attrice.

