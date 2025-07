No, questo video della cantante delle Blackpink ferma e in silenzio non contiene proteste o lipsync

Ogni volta che succede qualcosa sul palco salta fuori l’idea del lipsync, la boomeristica fantasia per cui “i cantanti di una volta cantavano dal vivo, quelli di ora fanno solo lipsync, signora mia”.

Come col “video della cantante delle Blackpink ferma e in silenzio”, apparso non a caso sulla pagina satirica “Flop KPop”, “spunta blu” di X dedicata alla satira sui gruppi coreani (e questo poteva essere un indizio).

Si tratta di un caso affine a quello che abbiamo visto anche in Italia, col meno muliebre e avvenente ma simpaticissimo e trascinante Olly, primo classificato a Sanremo 2025, accusato di circolare con gli auricolari perennemente addosso come segnale dei poteri forti della sua preannunciata vittoria.

Tutti i cantanti, tutti, hanno bisogno di indossare auricolari sul palco, per essere in grado di sentire la propria voce e come essa si amalgami agli strumenti senza che sia sovrastata dagli strumenti vicini o dai suoni del palco.

Semplicemente, quando, come in questo caso, l’auricolare smette di funzionare e ci sono problemi tecnici, bisogna attendere che esso sia sistemato.

Nulla di più, nulla di meno.

