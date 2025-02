Ci segnalano i nostri contatti un post relativo al complotto di “Olly con le cuffie”. Parliamo ovviamente del vincitore di Sanremo, apparso alla finalissima con un paio di cuffie al collo.

Ovviamente tale ostensione sarebbe stata la prova che Olly era destinato alla vittoria e che “e adesso questo come lo spiegate a “tutta l’Italia”.

Lo spieghiamo facilmente in due modi: Olly non si è tolto quasi mai di dosso gli auricolari per tutto Sanremo, e oltre che un simpatico vezzo sono uno strumento di lavoro per i cantanti.

Il complotto di Olly con le cuffie, spiegato facile

Gli auricolari infatti, come è noto, servono al cantante per “tenere il polso” del brano. Sono i cosiddetti in ear monitor: consentono al cantante di sentire la propria voce e gli strumenti come li sentirebbe il pubblico, o aumentare il volume della base, oppure modulare una serie di suoni che a casa sentiamo armonici ma il cantante sente decisamente disarmonici.

Pensiamo al caso di un cantante che si esibisca con un batterista: le percussioni sovrasterebbero ogni altro suono e la voce dello stesso cantante. Quindi tutti i cantanti fanno uso di auricolari e li portano con sé durante la kermesse.

Partiamo ora al secondo corollario della teoria del complotto, quello secondo cui Olly “li haveva al collo, pronti all’uso, perché sapeva già d’aver vinto e poteva esibirsi” (cit e sic!!!!, non abbiamo corretto eventuali errori di battitura).

Ricordiamo ancora che i cinque finalisti di Sanremo si sono esibiti nuovamente per una seconda, e finale votazione, quindi erano tutti pronti sia all’esibizione appena trascorsa che all’eventuale esibizione del vincitore.

Statisticamente tutti e cinque avevano la stessa probabilità di cantare una terza volta e sarebbe stato illogico mandarli su e giù dal fonico.

Come dimostra un’intervista pubblicata sui social la mattina del 14 Febbraio, quindi il giorno prima della finale, Olly si è sempre presentato in pubblico con gli auricolari, diventati un elemento distintivo ancora prima che utilitario.

Tra i commenti all’intervista di Radio Rai2 appaiono alcuni commentatori che infatti apprezzano l’esercizio stilistico paragonando Olly, umile musico vestito degli strumenti della sua arte, a Tony Effe e il vociare social e giornalistico sulla sua collana, più preziosa del borghese, anzi “proletario della musica” giro di auricolari da cantante.

Questo sfora nella teoria della “Programmazione Predittiva”, la teoria del complotto secondo cui gli “Occulti padroni del mondo” che hanno già scritto gli eventi futuri amino esibire indizi delle loro malefatte, chiari e palesi al primo complottista di passaggio in modo da “preparare le pecore” e suscitare l’ira funesta di “coloro che sanno”.

In ogni caso, la teoria si rivela del tutto infondata.

