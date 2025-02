No, questa non è una scena dei Simpsons che prevedono la morte di Papa Francesco imminente

Ci segnalano i nostri contatti un video TikTok scena dei Simpsons che prevedono la morte di Papa Francesco imminente, apparso anche su X. Come mille altre “Profezie dei Simpsons” si tratta di un montaggio di diverse scene editate e malamente modificate.

In questo caso si tratta di una scena modifcata, anche abbastanza male, dell’episodio 9×27, Barthood, parodia del film indipendente del 20014 Boyhood.

La scena originale, da cui è tratto il Bart Simpson “cresciuto” coi capelli scomposti, fa parte della parodia di Boyhood.

Boyhood è infatti un “Romanzo di formazione” nel quale il piccolo Mason viene ritratto crescere dai sei anni dell’inizio fino ai 19 scoprendo il mondo e sopravvivendo alla suaa famiglia disfunzionale, noto per essere stato girato nell’arco di 12 anni usando quindi gli stessi attori per intepretare i personaggi man mano che invecchiavano.

In Barthood invece di Mason c’è una “versione alternativa di Bart Simpson” a cui viene finalmente consentito dagli autori di crescere, e viene incoraggiato da Nonno Simpson a cercare qualcosa in cui sia veramente bravo e nel quale la “sorella perfetta” Lisa non potrà mai superarlo. Ad un certo punto della storia Nonno Simpson muore e negli spezzoni relativi al Bart adolescente ed adulto Bart lo ragguaglia dei suoi successi sulla sua tomba (il Bart nella foto è preso da quella scena).

Bart diventerà quindi un apprezzato venditore di biciclette ed accessori ricordando quanto gli aveva dato gioia andare in bici da bambino riappacificandosi con Lisa e raccontando alla tomba del nonno come ha trovato successo.

Questa scena è stata usata in parte nella foto, sostituendo lo sfondo con la bara di Nonno Simpson con uno “sfondo stock” con una bara “in bianco” da compilare.

Bara che negli anni è stata “riempita” dal necrologio di svariati personaggi, come Re Carlo, apparse in “raccolte di previsioni spaventose”.

Potrete notare come il volto di Bart Simpson è “macchiato” da tracce di editing, soprattutto intorno alla bocca, e lo sfondo è visibilmente diverso dal personaggio.

Il riferimento è ad una nota teoria del complotto chiamata programmazione predittiva secondo cui i “Poteri Forti”, le elite mondialiste che governnano il mondo occultamente nasconderebbero i loro piani segreti negli show televisivi ed altre forme di intrattenimento per ottenere un duplice effetto.

I “normali”, le “pecore” si abituerebbero così ai loro piani lentamente, accettandoli quando questi si verificheranno (ad esempio i “Poteri Forti” vorrebbero uccidere Papa Francesco, prima lo fanno uccidere a Bart Simpson e poi agiscono loro), mentre i complottisti, pronti a indicare la programmazione predittiva e rovinare così i loro piani, saranno additati come complottisti teledipendenti e derisi come tali.

Conclusione

La foto-profezia è un montaggio ottenuto inserendo un Bart Simpson tratto dall’episodio Barthood, peraltro evidentemente ritoccato, su uno sfondo stock che sostituisce alla tomba di Nonno Simpson quella di diversi personaggi famosi.

