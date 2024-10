Ci segnalano i nostri contatti un video su TikTok che mostrerebbe Homer Simpsons che festeggia la fine di Israele. Si tratta in realtà di un noto falso riciclato, ottenuto con l’AI

Ma come in molti simili casi, si tratta di un falso creato imitando lo stile della trasmissione, con tecniche di disegno “artigianale” o con AI

Il video di Homer Simpson che festeggia la fine di Israele è un noto falso riciclato

La fonte dell’immagine, come si vede dal watermark sulla bottiglia, è un account X chiamato Fuck Israel Meter, contenente diversi meme e contenuti contro lo stato di Israele.

I colleghi del circuito IDMO di Facta hanno poi provveduto a contattare Antonia Coffman, consulente esecutivo per I Simpsons che ha negato ogni coinvolgimento di emittente e team creativo.

Cercando le origine dell’immagine siamo arrivati ad una immagine da un account “doppelganger“, ovvero di quegli account social filorussi che imitano contenuti di trasmissioni o media occidentali, che usava quella foto descritta come “una profezia dei Simpsons” però per annunciare l’imminente morte di Macron, percepito come nemico della Russia.

L’immagine, esaminata dal tool “sightengine” si è quindi rivelata essere una creazione con AI, come è evidente dalle scritte distorte sulla coppa di champagne e dai capelli di Homer difformi dall’originale.

Test impossibile da effettuare sulla seconda immagine in quanto “rimanipolata”.

Conclusione

L’immagine è un falso otttenuto modificando a mano una immagine creata con AI, secondo il filone di fake news per cui i Simpsons hanno poteri profetici.

