No, questo non è un murales a Denver del 1994 che anticipa la Pandemia

Ci segnalano i nostri contatti un post X che parla di un murales a Denver del 1994 che anticipa la Pandemia, contenente figure di tutto il mondo con mascherine che anticipano gli anni della Pandemia.

Ovviamente torna la teoria della Programmazione Predittiva, quella secondo cui ci sono delle “elite segrete” che governano il mondo e che amano spoilerare i loro piani segreti allo scopo di prendersi beffe dei complottisti e abituare le “pecore” al piano segreto prima di metterlo in atto.

Ma in realtà non è un murales, non è a Denver e non è del 2020.

No, questo non è un murales a Denver del 1994 che anticipa la Pandemia

Si tratta di Maskcommunication, opera del 2020 dell’arista Filippino Christian Joy che raffigura la necessità di comunicare tra le nazioni del mondo e condividere un forte sentimento di unità per superare i momenti difficili.

Ovviamente se ciò è avvenuto nel 2020 non è una profezia.

A latere non si può che evidenziare anche qui il completo fallimento del programma di fact checking di Facebook.

Dinanzi a contenuti platealmente fake e complottisti e il post originale con cui l’autore ha esibito copia della sua opera, vi mostriamo quale dei due contenuti è stato dichiarato fake da “fact checker indipendenti”.

Ovviammente quello dell’autore…

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.