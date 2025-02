No, questo non è un “missile stilizzato come aereo” usato per creare la false flag dell’11/9

Ci segnalano i nostri contatti un post che parla di un “missile stilizzato come aereo” che, secondo il testo (con evidenti parti che denotano una traduzione letterale dall’inglese) sarebbe stato usato per “organizzare attacchi terroristici FALSE FLAG” tra cui quello alle Torri Gemelle.

La “False Flag” è una teoria tipica del complotto, ovvero l’idea che le Elite Mondiali che controllano il modo abbiano inscenato ogni evento traumatico, strage e attentato terroristico per “spaventare i popoli” e dominarli.

In America personalità come Alex Jones hanno dovuto pagare risarcimenti miliardari per aver negato eventi drammatici come strage di Sandy Hook in nome della “false flag”, ed anche da noi qualcuno è stato perseguito ad esempio per aver ripetutamente insinuato che Valeria Solesin, vittima del Bataclan, fosse in realtà una attrice pagata da tali poteri occulti.

Basta guardare le foto fornite come prova per capire che siamo lontanissimi da un “piano USA”.

La primissima immagine fornita è infatti un goffo fotoritocco di una foto reperibile su Wikimedia Commons con la seguente didascalia: l’aeronautica Air Force trasporta un AGM-86C Conventional Air Launched Cruise Missile (CALCM) per un B-52H Stratofortress in attesa alla RAF Fairford, nel Regno Unito, il 30 marzo 1999. Lo Stratofortress è in fase di preparazione per una missione a sostegno dell’operazione NATO alleata, l’operazione aerea contro obiettivi nella Repubblica Federale di Jugoslavia. Lo Stratofortress e il suo equipaggio sono schierati dalla 2nd Bomb Wing, la base aerea di Barksdale, La.

Si tratta quindi di un banalissimo Missile Aria-Superficie, e il riciamo agli anni ’60 è spurio: l’AGM-86C nasce negli anni ’70 come testata nucleare per essere convertito ad arma convenzionale negli anni ’80.

Una “false flag” come quella descritta avrebbe richiesto gli ACM-86C CALCM nel 1960, dato impossibile, e che su tutti i teatri di attentato citati fosse apparso un Bombardiere B-52, unico in grado di lanciare missili Aria-Superficie di tale dimensione.

Cosa, evidentemente, non accaduta.

