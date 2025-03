No, questi non sono manifestanti contro Trump a Filadelfia

Ci segnalano i nostri contatti un post su Threads che dovrebbe mostrare dei manifestanti contro Trump a Filadelfia in una “oceanica manifestazione”.

Come sovente accade in queste occasioni, si tratta di un video decontestualizzato: le immagini mostrano infatti la folla esultare per il Super Bowl, la competizione principale di football in America, in occasione della partita tra Eagles e Chiefs.

No, questi non sono manifestanti contro Trump a Filadelfia

Il video originale proviene da un canale Instagram sportivo, e mostra i tifosi accorrere per celebrare la finale tra gli Eagles, la squadra di Filadelfia, e i Chiefs di Kansas City, vinta (come dimostra l’esultanza) dai primi con un punteggio di 40 contro 22.

La vittoria è stata molto sentita perché i due volte di fila campioni di Kansas City erano i favoriti, e la vittoria degli Eagles è stata percepita come la rivincita degli sfavoriti, la redenzione di chi ha spezzato la catena di vittorie dei Chiefs per riportare l’ambito premio a casa.

Trump, capirete, non c’entra nulla.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.