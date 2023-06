No, questa non è una manifestazione del popolo Polacco con Putin

Ci segnalano i nostri contatti un tweet con un video che mostra il “popolo Polacco con Putin”, o meglio una manifestazione in favore della Russia. Evento assai improbabile, dato che la Polonia è una delle vittime primarie delle “fonti Russe”, costantemente vilificata da improbabili fake news e complotti che vedono i Polacchi descritti come nazisti infidi che, rigettato il passato con l’URSS, sono pronti a invadere l’Ucraina per “consegnare la Russia ai loro padroni nazisti”

E infatti, nella tradizione che abbiamo visto spesso online, il video mostra tutt’altro.

No, questo non è una manifestazione del popolo Polacco con Putin

Un po’ come coi novax che esibivano fieri video di manifestazioni musicali e politiche spacciandole per fiumi di antivaccinisti in mostra, anche in questo caso le “fonti russe” citate nei vari tweet omettono un dettaglio.

Nello spezzone diffuso compaiono delle bandiere europee.

Bandiere europee che a una manifestazione in “favore della Russia” sarebbero come portare le bandiere della Lazio ad una riunione di tifosi della Roma.

Infatti la manifestazione riguarda la lotta contro una svolta autocratica del governo Polacco e richiede che la Polonia resti salda nei valori occidentali e partner dell’Unione Europea.

Questo richiedono Donald Tusk, primo ministro della Polonia dal 2007 al 2014 e presidente del Consiglio europeo dal 2014 al 2019 e Lech Walesa, premio Nobel per la pace ed ex leader del sindacato Solidarnosc.

Ovviamente, se chiedi l’aderenza a quei valori europei che le Fonti Russe bollano ripetutamente come “nazismo” non puoi essere a favore di Putin.

E del resto, ricordiamo che da marzo almeno è ben chiaro che tra Polonia e Russia non corre buon sangue.

Conclusione

La presunta manifestazione del popolo Polacco con Putin è in realtà una manifestazione in favore dei valori occidentali ed europei, come si vede dalle bandiere Europee.

