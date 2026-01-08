Ci segnalano i nostri contatti un video di manifestanti del Venezuela che inneggiano a Trump, con una didascalia che dichiara che il video è assolutamente vero ma non meglio precisati “mafiosi” lo avrebbero dichiarato falso.

In realtà si tratta del controllo di fact checker indipendenti promosso da Facebook, che in questo caso ha ragione: la galleria di strani personaggi fa parte dello “slop”, le immagini e video fake a basso costo creata da strumenti di intelligenza artificiale di ultima generazione.

No, questi manifestanti del Venezuela che inneggiano a Trump sono un prodotto della AI

Il video è stato ricaricato a qualità infima, “trucco” che risale ai video vintage di avvistamenti ufologici in TV inviati ad una qualità così ridotta da rendere le figure ritratte indistinguibili, in modo da rendere impossibile l’esame dei “watermark invisibili” che rendono identificabili le immagini.

Ciò nostante è possibile riconoscere una serie di tratti del prodotto AI: gli sfondi sono più sfocati del resto, compaiono targhe dai caratteri deformati e innaturali, bandiere del Venezuela con un numero anormale di stelle, personaggi con magliette (identiche) del Venezuela che si fondono alle loro carni penetrando sin nel profondo della pelle come in un film di Cronenberg e di varie altezze non proporzionate ed una distruibuzione diverse e i personaggi compiono movimenti meccanici e a scatti come se fossero marionette.

La fonte infatti secondo quanto riportato da colleghi fact checker risulta un account TikTok di contenuti AI che sia pur avendo rimosso i video riassemblati e ridotti in qualità ha continuato a pubblicare immagini in AI di Trump e presunti Venezuelani inclini a festeggiare.

