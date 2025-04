No, questa non è una foto del Papa con Rockfeller e Rothschild

Già in vita Papa Francesco era circondato dalle bufale: non fa in tempo a morire che ne arrivano altre, come la foto del Papa con Rockfeller e Rothschild, una evidente fake news.

Bufala che peraltro circola almeno dal 2023 e che si è deciso di sbrinare col cadavere ancora caldo.

Nel 2023 era un video, adesso solo una foto: in ogni caso uno dei due personaggi nel video è si chiama Eliezer Grynfeld, e nel 2014 è stato uno dei sei sopravvissuti all’Olocausto incontrati dal Pontefice allo Yad Yashem, il museo dedicato alla commemorazione delle vittime della Shoah.

Ovviamente, essendo Eliezer Grynfeld non può essere il magnate Rockfeller, che peraltro è morto nel 2017, mentre la bufala continua a girare ai giorni nostri.

Gli altri cinque nella foto, di cui uno viene usato per interpretare un immaginario Rothschild sono Avraham Harshalom, Chava Shik, Joseph Gottdenker, Moshe Ha-Elion e Sonia Tunik-Geron, tutti sopravvissuti ai campi di sterminio.

Va infatti ricordato che se Rockfeller è morto prima dello scatto, e quindi non può essere Eliezer in incognito, non è mai esistito alcun “John Rotschild”, con “John” che è il tipico nome segnaposto come da noi “Mario” o “Luigi”, ovvero quel genere di nome che viene usato quando non si conosce il nome di un personaggio o non si sa che nome inventare.

Si tratta quindi di una foto scattata allo Yad Yashem nel 2014, il museo dedicato alla commemorazione delle vittime della Shoah, che ritrae il Santo Padre con sopravvissuti all’Olocausto.

