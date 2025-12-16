No, non esiste alcun poliziotto Daniel Reed denunciato per molestie sessuali dalla donna che ha salvato

Ci segnalano diversi contatti una lunga serie di video, in diverse lingue e su diversi social (tra cui ovviamente una “spunta blu” su X) che raccontano la storiella del poliziotto Daniel Reed denunciato per molestie sessuali dalla donna che ha salvato.

Si tratta ovviamente di un caso di ragebait, contenuto creato a tavolino per far inca**are un certo uditorio, in questo caso pubblico evidentemente attinto da una certa misoginia di fondo.

La storiella inventata vede la donna “Jessica Moore” andare in giro per strada (in alcuni video, in altri attraversa i binari) guardando il cellulare con le cuffiette. L’erico “Poliziotto Daniel” si lancia al salvataggio ottenendo di salvare la donna e che la stessa lo denunci per molestie sessuali per averla toccata.

Entrambe le varianti delle storie si concludono con feroci critiche alla donna che aprono la stura a commenti misogini e violenti che ripetono la teoria complottista già vista tra i “noTuretta” secondo cui il femminicidio non esiste e la tutela dei diritti della donna è solo un mezzo per togliere potere al maschio.

Si tratta infatti di due video diversi, con quindi quattro personaggi diversi, malamente riattribuiti alle stesse persone inventate. Il video ambientato in una stazione ferroviaria proviene da una stazione Turca dove il poliziotto che ha salvato la donna ha ottenuto non una querela, ma il diritto di far pubblicare il video in una campagna di sensibilizzazione per incitare i frequentatori delle stazioni ferroviarie a prestare attenzione in prossimità dei binari.

Pubblicazione che ovviamente non si estendeva al diritto di usare il video per propagare bufale misogine.

Il secondo video, ambientato in una strada vede infatti un veicolo con una targa visibilmente europea, probabilmente Inglese pre-Brexit applicata su una Ford Ka ed una donna con le cuffie salvata da un poliziotto.

Le scene vengono poi mescolate a scene stock di poliziotti di Los Angeles per costruire la storia del Poliziotto Daniel. Il risultato? Ancora una volta odio per le femministe cattive e l’invito a ignorare ogni donna in difficoltà omettendo loro soccorso per paura di essere denunciati.

Una terza variante, arrivata da noi, introduce inoltre un assurda versione del “lieto fine”: nonostante i video siano, come abbiamo visto, uno turco ed uno inglese, appare un giudice americano (preso da una immagine stock) che “cazzia la donna” e la ricopre di insulti costringendola a lodare il suo maschio salvatore per il giubilo del pubblico.

Nel ricordarvi che l’omissione di soccorso è un reato, non posso che auspicare che chi neghi il soccorso qualcuno in quanto convinto da una fake news sia severamente punito per la sua dabbenaggine diventata forma di violenza di genere.

