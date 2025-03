No, non esiste alcun decreto Idi di Marzo con cui il Governo ha abolito il diesel

II decreto “Idi di Marzo” con cui il Governo ha abolito il diesel è solo l’ennesima bufala del ricchissimo filone delle “follie del nuovo Codice della Strada” cui siamo abituati da tempo.

Articoli uguali, tutti in fotocopia: una premessa assurda viene “giustificata” con torrenti di parole per rendere il testo più lungo e quindi “premium” per il lettore e i motori di ricerca e poi smentito in coda, sia pur con qualche giustificazione per poter dichiarare di non aver scritto del tutto una fake news.

No, non esiste alcun decreto Idi di Marzo con cui il Governo ha abolito il diesel

Avevamo già visto articoli su presunte abolizioni del diesel, che, partiti da menzioni random del ministro Salvini, chiudevano parlando della chiusura di quattro punti vendita di TotalEnergies a Parigi ad Ottobre, situati a Porte d’Aubervilliers, Porte d’Orléans e sul Quai d’Issy-les-Moulineaux.

In questo caso il gioco è ancora più assurdo: si prendono le mosse dal dibattito sulle accise, e la proposta di abbassare quelle sulla benzina con un leggero aumento di quelle sul diesel, che ricordiamo al momento è solo una proposta viene trasfigurata nel “Decreto Idi di Marzo”, a dire il vero chiamato così solo dagli autori del testo che dovrebbe portare all’abolizione del diesel.

Cosa, ovviamente, inveritiera.

