No, non è vero che il Codice della Strada ha vietato il Diesel e “Salvini ti prende a casa”

Ci segnalanno i nostri contatti un articolo virale secondo il cui testo il Codice della Strada ha vietato il Diesel, con tanto di menzione espressa di Salvini, allo scopo di suscitare rabbia nel lettore, condivisione e ottenere “parole chiave” da cliccare.

Si tratta, spero abbiate capito dove si va a parare, di una fake news, al pari della celebre bufala della Tachipirina e vigile in attesa e della multa per auto sporca.

Anche in questo l’articolo comincia con la fake news in pieno titolo e nelle prime righe (“E adesso è davvero finita: è giunto il momento di dire addio al diesel. Con un comunicato ufficiale che lascia molti basiti, sono arrivati i titoli di coda, per il gasolio”), per poi cercare di ottenere un testo virale ricco di parole chiave nel prosieguo e, nel finale, ammettere la fake news ma cercare di giustificarla.

In questo dichiarando che sì, il divieto esiste ma a Parigi e tanto potrebbe arrivare da noi quindi potrebbe non essere una fake news.

Ma lo è. In primo luogo perché il parco macchine Diesel in Italia può ancora ben circolare, e a settembre ancora di discuteva di come prorograre lo stop alla produzione di auto termiche oltre il 2035.

In secondo luogo, si parla della chiusura di quattro punti vendita di TotalEnergies a Parigi ad Ottobre, situati a Porte d’Aubervilliers, Porte d’Orléans e sul Quai d’Issy-les-Moulineaux.

Parigi ha ancora un parco macchine eterogeneo, e nonostante il sindaco voglia limitare le vetture Diesel e le vetture più inquinanti, sarà un processo ovviamente graduale che dovrà tenere conto che anche tra i mezzi pubblici e di polizia vi sono diesel.

Ovviamente calcare l’acceleratore sulla notizia per inserire le parole chiave della transizione green e dei motori elettrici rende possibile avere un testo di maggiore viralità.

