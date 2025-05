No, non esiste alcun bonus da 2800 euro per i cittadini italiani nati fino al 2010

Ci segnalano i nostri contatti un account TikTok che promette un bonus da 2800 euro per i cittadini italiani nati fino al 2010 per chi clicckerà sul “Link in bio”.

Link che porta alla necessità di iscriversi indicando il proprio numero Telegram. Ovviamente, si tratta di un caso di Phishing: nonostante il Mattarella creato con AI, non esiste alcun bonus governativo, ma lo stesso viene usato per convincervi a rilasciare il vostro numero Telegram.

No, non esiste alcun bonus da 2800 euro per i cittadini italiani nati fino al 2010

Il meccanismo è arcinoto: cliccando sul link in bio si viene invitati a confermare la propria identità su Telegram per ottenere il ricco bottino. Ovviamente l’INPS, né nessun altro ente accetterebbero conferme mediante Telegram.

Il tutto serve per ottenere l’accesso ai vostri profili Telegram, il vostro numero di telefono o ambo le cose da usare in altre campagne di Phishing in una una massiccia attività di raccolta dati.

Cosa fare se ci siete cascati? Denunciare immediatamete la cosa alla Polizia Postale, provvedendo immediatamente a mettere in sicurezza il vostro account secondo le indicazioni fornite ad esempio sul blog di Kaspersky e prestando attenzione a messaggi che vi annunciano tentativi di collegamento non previsti.

Di cui vi forniamo un esempio qui.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.