Monopattino Xiaomi a 2 Euro: attenti al Phishing

Ci segnalano i nostri contatti un messaggio che promette l’acquisto di un monopattino Xiaomi a 2 Euro, per essere precisi un Mi Electric Scooter Pro 2.

Esiste una pagina Facebook legata a tale acquisto. Ovviamente, senza alcuna spunta blu e senza alcun legame col produttore cinese. E che secondo il menù “trasparenza” di Facebook risulta creata da un indirizzo IP Ucraino nel febbraio di quest’anno.

Una pagina recente e senza spunte blu è sempre un segnale d’allarme. Cliccando però sul sito indicato si viene catapultati in una pagina che ti pone semplici domande, al termine delle quali ti viene annunciata la vittoria del desiderato monopattino Xiaomi a 2 Euro tra commenti entusiastici di presunti vincitori.

Anche questa prassi a noi nota, in quanto a quei volti non corrispondono utenti reali.

Sovente cercando quei profili troveremo account con svariati post retrodatati

Intere vite costruite nello stesso giorno.

Proseguendo non troverete corrispondenze reali, bensì un indirizzo che ti chiede di “finalizzare il pagamento” fornendo nome, cognome, email e numero di telefono.

Dati che potranno essere usati nella migliore delle ipotesi per iscrivervi a suonerie e servizi in abbonamento.

Nella peggiore usati come mezzo per carpire ogni elemento che gli avrete fornito.

Avrete capito che stiamo parlando di Phishing, quel genere di manipolazione online in cui un soggetto dichiara di essere o di avere legami con un ulteriore soggetto di elevata reputazione in modo da poter usare quella reputazione per ottenere dati.

Come il personaggio che si finge carabiniere per ottenere la fiducia di un’anziana, nei casi di Phishing vengono usati loghi e marchi famosi per suscitare fiducia e raccogliere i dati degli utenti.

Se ci foste caduti? Il nostro consiglio resta valido: provvedere al cambio di password degli account email, contattare il vostro operatore telefonico per il blocco di eventuali servizi in abbonamento aggiunti, provvedere alle segnalazioni di rito.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.