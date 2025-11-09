No, non è vero che Salvini ha deciso di far cambiare le auto vecchie

Ci segnalano i nostri contatti un articolo secondo cui Salvini ha deciso di far cambiare le auto vecchie, diffuso dal solito circuito che ormai conosciamo bene e sembra essersi specializzato in notizie allarmistiche se non direttamente fake sul Codice della Strada.

L’articolo cavalca il sentimento primario degli Italiani, il portafoglio, incitando l’idea di orde di vigili che ordinano agli italiani di cambiare le automobili, attinto dall’altrettanto tipica diffidenza per le automobili “troppo moderne”

Si tratta del solito elenco di salti pindarici e contorsioni linguistiche: una bufala

No, non è vero che Salvini ha deciso di far cambiare le auto vecchie

L’articolo, al solito lungo e convoluto per sembrare un testo di pregio atto alla pubblicazione su Google News e simili, segue un filo di pensiero contorto. Parte dal fatto cioè che i conducenti recidivi già sanzionati per aver guidato con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l sono sottoposti all’uso dell’alcolock, di cui abbiamo parlato in passato quando ancora le modalità attuative erano in divenire.

La premessa è quindi che il recidivo può guidare solo veicoli con alcolock installato, che per taluni veicoli eccedenti i venti anni (praticamente veicoli storici) potrebbe essere complicato se non impossibile da installare.

Enfasi sul potrebbe. Sommato al fatto che l’installatore autorizzato potrebbe avere poca dimestichezza con veicoli datati, che i costi di installazione sono a carico del recidivo sanzionato e che ai costi fissi vanno aggiunti i costi vivi (banalmente, i boccagli usa e getta) è corretto parlare di difficoltà operative ma del tutto scorretto parlare di rottamazione di veicoli o obbligo di veicoli nuovi.

L’alcolock ha delle criticità: le citate ad esempio, e il rischio che il recidivo guidatore in stato di ebbrezza sia anche disonesto e si premuri di far fare l’alcol test al passeggero in sua vece sperando di non essere pizzicato il giorno dopo, ma tra di esse non risulta l'”obbligo di cambiare auto”.

