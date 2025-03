No, non è vero che l’Europa ha proibito riparare le auto più vecchie di 15 anni

Ci segnalano i nostri contatti un post Threads secondo cui l’Europa ha proibito riparare le auto più vecchie di 15 anni: la notizia è una fake news, ed anche vecchia di almeno un anno, periodicamente rilanciata.

La fonte principale sono account conservatori americani, vicini all’Alex Jones condannato per il negazionismo di Sandy Hook e allineati su posizioni conservatrici e anti-europee, e da allora la fake news riciccia periodicamente come un herpes, complici gli attuali contrasti USA-EU che rendono le fake news anti-europee terreno fertile

In realtà il riferimento è ad una proposta normativa, mai divenuta norma quindi, per rivedere il concetto di veicoli a fine vita.

Proposta che come annunciato all’epoca dal Portavoce della Commissione Europea ” non ha l’obiettivo di impedire che le automobili riparabili vengano riparate. Non c’è nulla in questo regolamento che impedisca ai proprietari di automobili in qualsiasi tipo di stato di tentare di ripararle.”, bensì limitare uno specifico tipo di frode.

Quello cioè dove auto a fine vita, ovvero bruciate, tagliate a pezzi, tenute assieme da schiuma isolante o con componenti critiche irreparabili vengono non riciclate, ma rivendute fuori Europa come veicoli “marcianti”, creando truffe agli acquirenti e sottraendo al mercato del riciclo per fomentare l’abusivisimo delle truffe.

Pensate ad esempio al caso del film “Matilda sei mitica”, dove Danny De Vito interpreta un brillante quanto truffaldino venditore di auto usate che, dinanzi a rottami chiaramente destinati alla demolizione, usa riparazioni improvvisate con colla e segatura per rivendere il veicolo ad improbabili sprovveduti e profittare dalla differenza.

Ovviamente anche se la norma fosse entrata in vigore, non avrebbe mai impedito a nessuno di riparare il proprio veicolo a oltranza, almeno fino al reperimento delle componenti.

Specialmente i “Veicoli di interesse storico e collezionistico” infatti ricoprono un importante ruolo e hanno un importante valore, e spesso una famiglia può preferire riparare ad acquistare: in caso contrario, è nell’interesse dell’acquirente che il mercato dell’usato sia popolato da veicoli sicuri e non truffaldini.

