No, non è vero che la Russia ha donato 150 milioni di Euro alla Sicilia

Ci segnalano i nostri contatti una salva di post su FB (uno archiviato qui) secondo cui la Russia ha donato 150 milioni di Euro alla Sicilia.

Si tratta di una notizia del tutto falsa, archiviabile nel filone delle bufale “Doppelganger”, false notizie create da false fonti e distribuite come reali.

No, non è vero che la Russia ha donato 150 milioni di Euro alla Sicilia

Una simile donazione, quantomeno per ragioni di trasparenza amministrativa e fiscale, avrebbe dovuto essere tracciata da qualche parte.

Cosa che non è accaduta, nella plateale inversione dell’onere della prova tipica di chi condivide bufale, laddove sostanzialmente si dichiara qualcosa di inesistente per poi scaricare agli altri l’onere di dimostrare che non esista. Quando invece, logica vuole che chi assume che un evento si sia verificato dovrebbe dimostrare che ciò sia accaduto.

Un ulteriore elemento che prova la falsità della notizia nasce proprio nei commenti della condivisione esaminata, dove nel tentativo di rispondere a questa semplice ma essenziale domanda un utente dichiara di aver trovato tale donazione “sulla gazzetta ufficiale del 06/01/2026”.

C’è solo un problema: non esiste alcuna G.U. del sei gennaio 2026 (salta dal 2 al 9) e neppure il più scafato dei “Doppelganger” avrebbe mai osato attribuire a Putin la dote medianica di disporre donazioni per un futuro disastro.

A meno che di voler, complottismo per complottismo, dichiarare la Russia autrice della c.d. “Operazione Harry”, teoria del complotto che vuole uragani e maremoti causati artificialmente.

Ovviamente il resto della G.U. non riporta niente di tutto questo, in quanto niente di tutto questo è esistito.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

