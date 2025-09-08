No, non è vero che la Meloni chiede la revisione per ottenere gli incentivi auto
Ci segnalano un post del solito circuito a noi noto per cui la Meloni chiede la revisione per ottenere gli incentivi auto.
Si tratta sostanzialmente di un clickbait che gioca col significato delle parole per applicare il concetto di SEO Stuffing: usare parole virali in articoli il cui titolo è volutamente spaventoso per ottenere il click.
Non prendiamoci in giro, non prendiamo in giro il lettore: se leggete il titolo “Incentivi auto 2025, Meloni ha cambiato idea: ora serve la revisione per averli | Intanto gli italiani resta a bocca asciutta, ancora una volta” a cosa pensate? Che ovviamente gli ecoincentivi sono stati chiusi, o che richiedono la consegna di un veicolo completamente revisionato, rendendo quindi la misura se non impossibile inutile.
Invece si gioca sulla parola “revisione”, che può essere usata sì per la revisione auto, ma in questo caso si parla della revisione del censimento ISTAT sulle Aree Urbane Funzionali.
Sostanzialmente siccome gli incentivi riguardano alcune categorie di potenziali automobilisti tra cui i pendolari, la decisione sul definire le aree in cui considerare gli stessi pendolari potrebbe modificare parzialmente la platea, e la scelta tra l’usare i dati del precedente censimento o di quello prossimo venturo potrebbe causare uno slittamento di circa un mese.
Slittamento che ha spinto produttori come BYD ad anticipare la rottamazione, confidando di ottenere l’emolumento a cose fatte.
Ma ovviamente non si parla di revisione auto, cosa che l’articolo citato si perita di dire giusto dopo il solito enorme muro di testo.
