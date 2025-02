No, non è vero che Ezio Greggio è stato arrestato da Bankitalia per aver proposto cryptovalute

Non è vero che Bankitalia ha denunciato Ezio Greggio per aver proposto cryptovalute come mezzo per diventare miliardari: si tratta di un ricco filone di fake news che riguardano sempre la stessa narrativa identica e sempre le stesse modalità, ma personaggi diversi.

Ne parlammo quando la vittima era Geppi Cucciari, famosa opinionista e conduttrice.

No, non è vero che Ezio Greggio è stato arrestato da Bankitalia per aver proposto cryptovalute

La narrazione è sempre la stessa. Il VIP di turno si trova in una “famosa trasmissione TV” presentata da “Repubblica”, dato che evidentemente le AI generative usate per creare testi in massa hanno ancora qualche problema nell’analisi del contesto.

Nel momento in cui scriviamo quest’articolo il finto articolo di Repubblica è stato rimpiazzato da un link di un legittimo portale di Food Delivery, evidentemente evitare di rendere rintracciabile la bufala: quando era presente, la narrazione era la stessa degli altri casi.

Ad un certo punto il VIP, in questo caso Ezio Greggio, esibisce uno smartphone che userà per mostrare l’ultima rivoluzionaria piattaforma di investimenti, memecoin o altra forma simile al conduttore.

Il conduttore guadagnerà miliardi in pochi secondi, stimolando Bankitalia a inviare le sue squadracce in diretta per arrestare tutti e ordinare la cancellazione dei nastri della trasmissione, se non fosse per l’azione di “eroiche spunte blu” su X che si immolano per diffondere foto e video (generati con AI) prima della censura totale.

Ovviamente Bankitalia non dispone né di Polizia Privata né di una squadra di bravi pronti ad irrompere in TV e massacrare di botte i presenti (la bufala originale su Geppi Cucciari viene arricchita con foto della conduttrice dal viso tumefatto dai Bravi di Bankitalia) e/o irrogare pene detentive e sequestri, ma non è il punto.

La combinazione di avidità, ragebait e desiderio di rivalsa fa il resto: non è neppure la prima volta che Ezio Greggio viene usato come “portavoce a sua insaputa”: una variante vede un suo video creato col deepfake dove un Ezio virtuale si produce nelle lodi della piattaforma di Cryptovalute.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.