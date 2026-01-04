No, non è vero che Eurospin regala delle Tiguan R-Line a chi commenta

Ci segnalano i nostri contatti un post secondo cui Eurospin regala delle Tiguan R-Line a chi commenta. Si tratta ovviamente di un caso di Phishing da manuale.

Una pagina che finge di essere Eurospin, non vi darà mai una macchina nuova in regalo e quello che cerca è gonfiare artificialmente la visibilità della pagina stessa in preparazione di altri post fake.

Partiamo dalle basi: la pagina fake si chiama Eurospin Fans, scritto con un carattere difforme. La pagina reale è Eurospin Italia, e non riporta simili concorsi.

Lo scopo del “concorso” è spingere a scrivere il tag @inprimopiano, il cui scopo è aumentare la visibilità di alcuni contenuti generando uno spazio per i commenti.

Secondo la bufala contenuta nel testo così facendo “qualcosa” dovrebbe “diventare blu”. Si tratta di un ennesimo rimando ad una bufala ormai vintage, risalente ai tempi di MSN Messenger, in cui compiendo determinate operazioni si sarebbe sbloccata una fantomatica “icona blu” che avrebbe conferito ricchi doni.

In realtà scopo di tutto questo è dare un boost di visibilità immediata alla pagina, da usarsi per rivenderla oppure per promuovere altri casi di phishing.

Noterete nel testo una curiosità: l’appello è rivolto ai “pengikut”, parola indonesiana che significa sostanzialmente followers, inizialmente tradotta come seguaci e poi passata nell’universo social a definire gli iscritti di una pagina.

L’Indonesia ospita infatti una nutrita comunità di trollfarm, gruppi di fake account operativi per simili operazioni: e ovviamente Eurospin Italia non avrebbe mai un post mezzo in indonesiano.

